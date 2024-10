Morto all’età di 28 anni Sammy Basso, Meloni “Esempio di positività”

ROMA (ITALPRESS) – Si è spento all’età di 28 anni il biologo veneto, Sammy Basso. Affetto da progeria, si era laureato in Scienze Naturali all’Università di Padova nel 2018 con una tesi dedicata all’esistenza di terapie per rallentare il decorso della sua patologia. Inoltre, ha fondato l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso onlus.

“Sammy Basso è stato un esempio straordinario di coraggio, fede e positività. Ha affrontato ogni sfida con il sorriso, dimostrando che la forza d’animo può superare qualsiasi ostacolo. Il suo impegno per la ricerca sulla progeria e la sua capacità di ispirare gli altri rimarranno per sempre un modello da seguire. Sammy ha mostrato a tutti noi cosa significa vivere con passione e determinazione, senza mai perdere la gioia e la voglia di lottare. Continuerai a essere una luce che brilla nel cuore di tutti noi. A Dio Sammy”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

