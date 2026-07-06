Violenza di gruppo a Trapani, 4 condanne: c’è anche l’olimpionico Antonino Pizzolato

Il Tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il pesista olimpico Antonino Pizzolato e altri 3 suoi amici, riconosciuti tutti colpevoli di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista finlandese di 27 anni. La sentenza riguarda i fatti avvenuti il 22 luglio 2022 in una casa vacanze di Trapani. Oltre all’atleta, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e Parigi 2024, il Tribunale ha condannato anche gli altri tre imputati coinvolti nel procedimento: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti originari della provincia di Agrigento.

L’inchiesta era partita dalla denuncia presentata dalla giovane turista finlandese, che aveva raccontato agli investigatori di essere stata vittima della violenza all’interno della struttura ricettiva dove si trovava in vacanza, dopo aver conosciuto il gruppetto in spiaggia. Il processo si è concluso con la decisione del collegio giudicante di condannare tutti e quattro gli imputati. Nei mesi scorsi la Procura di Trapani aveva chiesto una pena di 10 anni di reclusione per ciascuno degli imputati. Con la sentenza pronunciata oggi, il Tribunale ha inflitto una pena inferiore rispetto alle richieste dell’accusa.