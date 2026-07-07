Petrosino, telecamere “E-Killer” contro chi abbandona rifiuti

Linea dura del Comune di Petrosino contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. L’amministrazione comunale ha avviato un’azione capillare di controllo del territorio installando speciali telecamere di ultima generazione, denominate “E-Killer”, nei punti maggiormente colpiti dal fenomeno delle discariche abusive. L’obiettivo è contrastare una pratica che, oltre a deturpare l’ambiente e compromettere il decoro urbano, comporta costi elevati per la collettività. E i primi risultati non si sono fatti attendere: grazie alle immagini registrate dai nuovi dispositivi, il Comando della Polizia Municipale è già riuscito a identificare e sanzionare i primi responsabili degli abbandoni illeciti.

“Questa iniziativa, volta a tutelare la salute pubblica e il nostro patrimonio ambientale, ha già prodotto i primi significativi risultati”, dichiarano il sindaco Giacomo Anastasi e l’assessore Antonio Salmeri, sottolineando che nei confronti dei trasgressori saranno applicate tutte le sanzioni previste dalla normativa vigente. L’amministrazione ricorda che l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sono puniti con pesanti sanzioni amministrative. Nei casi in cui l’illecito venga commesso utilizzando un veicolo a motore, oltre alla multa è previsto anche il fermo amministrativo del mezzo. “Tolleranza zero verso gli incivili che vanificano lo sforzo e l’impegno della maggior parte dei cittadini di Petrosino”, ribadiscono il sindaco e l’assessore.

L’installazione delle telecamere “E-Killer” rientra inoltre in un più ampio piano di rafforzamento della sicurezza urbana. Sul territorio comunale sono infatti operative complessivamente 25 telecamere di videosorveglianza, i cui flussi video vengono gestiti e conservati direttamente dal Comando della Polizia Municipale nel rispetto della normativa sulla privacy. Il Comune rinnova infine l’appello alla collaborazione dei cittadini, invitandoli a segnalare eventuali comportamenti illeciti e a contribuire, con senso civico, a mantenere Petrosino più pulita, sicura e decorosa.