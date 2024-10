Zemura rilancia l’Udinese, Lecce sconfitto 1-0

UDINE (ITALPRESS) – Vittoria di misura per l’Udinese, che dopo le

due sconfitte contro Inter e Roma batte per 1-0 il Lecce grazie

alla rete di Zemura, tornando momentaneamente al secondo posto in

classifica. Niente da fare per l’undici di Luca Gotti, che da ex

di giornata esce sconfitto dal Bluenergy Stadium, con i salentini

a digiuno di vittorie addirittura da agosto. Parte subito forte

l’Udinese, con doppia occasione sugli sviluppi di corner, prima

con il tiro ravvicinato di Kabasele respinto da Falcone, poi con

Lucca, che col sinistro calcia fuori. Avvio intenso della squadra

di Runjaic, al quale il Lecce risponde con una buona gestione

palla. Ma vicina al gol ci andrà nuovamente l’Udinese, sempre da

calcio d’angolo, sempre con Kabasele, che devia il pallone

crossato da Brenner colpendo la traversa, mentre sulla ribattuta è impreciso il tap-in di Zemura. Crescono ancora i friulani, che al 39′ colpiscono il palo con la conclusione dalla distanza di

Zarraga, deviata in maniera decisiva da Baschirotto ma finita tra

le mani di Falcone dopo aver sbattuto sul montante. Nel finale di

tempo si fa vedere il Lecce, con il tiro potente di Gallo che

termina però largo alla sinistra di Okoye. Nella ripresa faticano ad arrivare le occasioni da gol, da entrambe le parti, con i due allenatori che provano così a dare una svolta ai loro schieramenti con qualche innesto dalla panchina. La svolta della gara arriva però al 75′, con la punizione dal limite dell’area del Lecce battuta benissimo da Zemura, che lascia immobile Falcone e porta avanti l’Udinese. Lecce che deve affidarsi dunque all’ultimo quarto d’ora di partita per cercare un pari che però non arriverà, dando ragione alla gestione sapiente e quindi vincente della formazione bianconera.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).