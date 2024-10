Petrosino ospita “Vino Vino – Resistenza e Orgoglio Contadino” il 12 e 13 ottobre

Il Comune di Petrosino ospiterà il 12 e 13 ottobre l’evento “Vino Vivo – Resistenza e Orgoglio Contadino”. Due giorni di promozione territoriale, per rivendicare l’orgoglio di un territorio volto all’agricoltura e alla produzione di vino. La manifestazione, promossa dal Comune di Petrosino con il contributo della Regione Siciliana, vuole configurarsi come una vetrina per le eccellenze dei prodotti del territorio: dal vino dei produttori locali in esposizione il 12 ottobre ai dolci di mosto, durante la storica Sagra dell’Uva e del Vino organizzata dalla Pro Loco domenica 13 ottobre.

Nelle giornate si alterneranno esposizione di vini, masterclass, talk, intrattenimento e tanto altro ancora: “Tutte le giornate saranno una ulteriore occasione per mostrare il sostegno dell’amministrazione ai viticoltori e a tutti quelli che lavorano instancabilmente per coltivare e produrre vini e prodotti di qualità – dichiarano il sindaco Anastasi e l’assessora all’agricoltura Marino -. Questo evento rappresenta non solo una celebrazione delle nostre eccellenze enogastronomiche, ma anche un momento di riflessione e di unità per la nostra comunità. “Vino vivo” vuole essere un evento “militante”, di rivendicazione di una tradizione e di una storia contadina di cui siamo, in questo territorio, tutti orgogliosamente figli – sottolineano -. Attraverso questa manifestazione vogliamo rendere omaggio a tutti coloro che, con dedizione e passione, lavorano ogni giorno la terra. Il nostro impegno come amministrazione è di sostenere e valorizzare questi sforzi, questa storia e questa tradizione. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento, a degustare i nostri prodotti tipici, a godere dei momenti di convivialità e a sostenere i nostri produttori. Nei prossimi giorni ulteriori dettagli sulle diverse iniziative che animeranno le due giornate”.