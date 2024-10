WallMax, al via una partnership commerciale con FILOform

ROMA (ITALPRESS) – WallMax, azienda italiana attiva nella produzione di soluzioni modulari per la protezione e la sigillatura dei condotti di cavi e tubi, e FILOform, società di CRH, specializzata in prodotti e componenti di alta qualità nel campo dei giunti per cavi, delle guarnizioni per condotte a tenuta di gas e acqua e delle resine speciali, hanno siglato una partnership commerciale che aprirà il mercato delle guaine per cavi modulari multistrato e avrà un impatto significativo sul settore in cui entrambe le aziende operano a livello mondiale. Lo si legge in una nota, in cui viene sottolineato che “WallMax ha sempre offerto un’elevata qualità e affidabilità dei suoi componenti essenziali per i condotti di cavi e tubi per impianti elettrici e idraulici in progetti industriali e navali in cui è fondamentale il contenimento di agenti come gas, acqua, fuoco o innesco di esplosioni”.Con la nuova partnership, WallMax e FILOform “contribuiscono a creare e commercializzare un’offerta sempre più completa di soluzioni avanzate per il passaggio e la sigillatura dei cavi, rafforzando il loro impegno per la protezione e la sicurezza delle infrastrutture critiche”.“Siamo entusiasti di questa partnership, che rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso di crescita – afferma Massimo Cortili, CEO di WallMax -. Combinare le nostre soluzioni di sigillatura con i prodotti innovativi di FILOform ci permette di offrire ai nostri clienti una gamma di sistemi ancora più completa e affidabile. Questo accordo assicura che la nostra ambizione di diventare leader del settore non rimanga solo un’ambizione”.“Siamo entusiasti di collaborare con WallMax, perchè questa partnership ci offre l’opportunità di aggiungere la sigillatura meccanica alla nostra offerta di giunti e guarnizioni per cavi – afferma Alan Long, CCO di FILOform -. Il sistema WallMax si integra perfettamente con le nostre soluzioni, fornendo ai nostri clienti in tutto il mondo sistemi che assicurano la massima protezione contro vari elementi, come acqua, gas e fuoco. Siamo fiduciosi nel successo di questa partnership con WallMax che offre i vantaggi della sua vasta gamma di prodotti ai clienti esistenti e a quelli nuovi, nei settori in cui operiamo a livello internazionale”.

– foto ufficio stampa GolIn Italy –

(ITALPRESS).