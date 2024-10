Uil: “A Marsala scuolabus in servizio parziale”. L’assessore: “Abbiamo fornito i mezzi”

“Sollecitiamo l’Amministrazione comunale marsalese a intervenire al più presto affinché i servizi di refezione scolastica e scuolabus possano finalmente partire a regime a quasi un mese dall’inizio dell’anno scolastico”. Lo afferma il segretario comunale Uil Marsala Giuseppe Tumbarello, in considerazione del fatto che “… oggi, Il primo ottobre, sarebbero dovuti partire i due servizi, ma per quel che riguarda il primo questo non ha preso il via a causa di un ricorso da parte di un’azienda che ha partecipato al bando di cui non abbiamo ulteriori informazioni in merito alle tempistiche, invece, per quel che riguarda il trasporto degli studenti questo è partito a regime ridotto, impiegando solo cinque dei dieci mezzi previsti lasciando di fatto a terra parte degli alunni”.

Per quanto attiene la mensa scolastica il comune ci aveva notiziato che sarebbe partita il 15 ottobre, ma da quanto si apprende da ambienti scolastici nulla è stato predisposto per preparasi alla scadenza prevista. Altro il discorso relativo agli scuolabus che hanno preso il via il primo di ottobre. La uil afferma che nella giornata di avvio del servizio soltanto il 50% dei mezzi previsti hanno effettuato le corse lasciando in alcuni casi i bambini nell’impossibilità di raggiungere le scuole. abbimo sentito l’assessore ai traporti del comune lilibetano. “Abbiamo consegnato per tempo i mezzi di proprtietà comunale alla ditta che si è assicurata il servizio – ci ha detto Salvatore Agate -, sono in contatto con la stessa e con Marsala Scola per seguire l’evolversi della situazione. Quest’anno nessuno potrà trincerarsi dietro la mancanza di mezzi. Infatti oltre ai cinque che abbiamo già consegnato e ai quattro che per contratto deve fornire la ditta aggiudicatrice, sono in arrivo altrri scuolabus. Non ho ancora chiaro quello che è successo, avevamo detto che tutti i mezzi doverano essere in attività per la giornata prevista. E’ possibile che alcune linee non sono state effettuate perchè in quelle zone non c’erano iscritti al servizio. Per questo invito quanti tra i genitori fossero interessati, ad effettuare l’iscrizione”.

“E’ chiaro – conclude invece il segretario cittadino della UIl – che tutto ciò si traduce in un disservizio per le famiglie che si vedono mancare due importanti strumenti per conciliare lavoro, scuola e famiglia, ma si traduce anche in un disagio per i lavoratori impiegati nel trasporto e nella refezione che attendono di poter ricominciare a lavorare. Ci auguriamo pertanto – conclude Tumbarello – che l’amministrazione municipale possa trovare al più presto opportune soluzioni a beneficio della comunità e dei lavoratori”.