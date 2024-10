Libano, Meloni “Urgente una de-escalation a livello regionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Sto seguendo da vicino la drammatica situazione in Libano in contatto costante con i Ministri della Difesa e degli Esteri. La protezione dei civili resta la priorità così come garantire la sicurezza dei militari del contingente italiano di UNIFIL presenti nel sud del Libano. L’Italia continuerà a lavorare con i suoi alleati per la stabilizzazione del confine tra Israele e Libano e il ritorno degli sfollati alle proprie case. Una de-escalation a livello regionale è urgente e necessaria e l’Italia continuerà a fare la sua parte anche in qualità di Presidente del G7”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).