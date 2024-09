A Favignana un’auto finisce in mare su un gommone

Un incidente surreale e anomalo si è verificato al Porto di Favignana. Una Fiat Punto grigia per cause ancora da accertare – probabilmente per una marcia ingranata – è uscita fuori strada con a bordo un ventenne, finendo in mare e in particolare su un gommone che era lì ancorato. Sono stati delle persone presenti sul posto a trattenere la vettura a noleggio con mezzi di fortuna per evitare che finisse completamente in mare visto che il giovane era rimasto a bordo. Non si sono registrati feriti e l’auto è stata rimessa sulla banchina grazie ad una pala meccanica chiamata sul posto.