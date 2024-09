A Mazara 100 volontari Plastic Free raccolgono 900 kg di rifiuti

Oltre 100 volontari hanno preso parte, domenica 29 settembre, alla Giornata Nazionale Plastic Free, svoltasi presso la costa di Bocca Arena a Mazara del Vallo. L’iniziativa ha portato alla raccolta di circa 900 kg di rifiuti, contribuendo in modo significativo alla pulizia e al recupero ambientale di un’area costiera di grande pregio. “Ringrazio le associazioni di volontariato del territorio comunale, cittadini, studenti ed istituzioni che hanno aderito e dato il loro grande contributo ad una causa di salvaguardia del creato“, ha dichiarato Maria Mori, coordinatrice dell’evento per Plastic Free.

Tra i partecipanti all’evento, anche l’assessore all’Ambiente Giampaolo Caruso, che ha espresso il suo sentito ringraziamento: “Un grazie di cuore ai ragazzi dell’Istituto Commerciale, a Plastic Free, in particolare a Maria Mori, Gaspare Accardo, Nino Vaccaro, a Vincenzo Dino Marzano di Giva ed a tutti i volontari. Con questa iniziativa lanciamo anche un messaggio agli incivili che deturpano l’ambiente: non molliamo un millimentro nel contrastare l’inciviltà e nell’alimentare la speranza di un mondo e di un ambiente migliori”. L’Amministrazione comunale, dal suo canto fa sapere di impegnarsi a sostenere iniziative di sensibilizzazione ambientale come questa, affinché “… il rispetto per l’ambiente e la lotta contro l’inciviltà diventino priorità condivise da tutti i cittadini”.