E’ morto ieri mentre faceva il bagno a Triscina, nel litorale castelvetranese, intorno alle ore 18, Giacomo Montepiano, autotrasportatore di 47 anni. Probabilmente è stato fatale un malore, mentre stava correndo per recuperare un pallone in mare. Accortisi del fatto, i presenti hanno subito chiamato l’ambulanza del 118 che ha fatto di tutto per salvarlo ma invano. Montepiano è deceduto sul posto. Lascia la moglie e due figli.