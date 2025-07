Bando per il turismo esperienziale, Calatafimi primo in classifica

Calatafimi Segesta è primo in graduatoria nell’elenco dei Comuni che hanno presentato progetti vincitori del bando del Turismo esperienziale pubblicato dall’assessorato regionale al ramo.

Il progetto si articola lungo la Green way Elimos Segesta, proprio in questi giorni in fase di consegna dei lavori, collegando il Parco archeologico di Segesta con i Giardini del Kaggera, i mulini storici ad acqua, i bevai antichi, il centro storico di Calatafimi Segesta con le sue splendide chiese e tesori, i musei della rete regionali di Casa Garibaldi, dei Cavallari e del Carretto, il Castello Eufemio, per finire al Sacrario di Pianto Romano percorrendo la tratta della Trasversale sicula e della Magna via Francigena.

Il finanziamento totale è di 236.000 euro (di cui € 36.000 compartecipazione del Comune) e vuole mettere in rete tutta la potenzialità storica, naturalistica, religiosa e archeologica della resiliente comunità di Calatafimi Segesta.

Il sindaco Francesco Gruppuso, soddisfatto per quest’ultimo finanziamento, lancia un appello a tutti gli attori del territorio “a fare squadra poiché con questo progetto – continua il sindaco – abbiamo voluto includere tutti attraverso percorsi naturalistici, storici, degustativi, religiosi, garibaldini, di trekking, di ciclismo, ecc.. Previsti anche tre punti di osservazione turistica e naturalistica a Pianto Romano, Castello Eufemio e Parco archeologica di Segesta; un piazzale di accoglienza alla Stazione di Ponte Patti; attrezzature da jogging e Spartan Race, app, marketing, promozione, eventi. In questo modo Calatafimi Segesta punta a essere attrattiva rispetto a localitá afflitte da overtourism e a destagionalizzare in tutto l’arco dell’anno il turismo esperienziale.

Partner prezioso della coprogettazione è la Fondazione Le Vie dei Tesori di Laura Anello, con il supporto tecnico dell’Euconsulting di Rosario Genchi e la collaborazione del Rup del Comune architetto Scandariato. A gestire le fasi iniziali della coprogettazione, il settore turistico del Comune di Calatafimi Segesta con il dirigente del settore Collura e l’assessore Piera Prosa.