A Mazara giornata di Plastic Free in zona Bocca Arena

Plastic Free, è una giornata di sensibilizzazione ambientale che si terrà domani, domenica 29 settembre, con i volontari dell’associazione nazionale. Ritrovo alle ore 9 in via Treviso (Bocca Arena) per liberare natura e litorale da plastica e rifiuti. Torna quindi “Sea & Rivers”, l’evento nazionale a tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua targato Plastic Free. L’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo sostiene l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale come già fatto in passato fornendo sacchi e materiale e prevedendo un servizio di raccolta in punti prestabiliti.