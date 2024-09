Al Cine-Teatro Olimpia di Campobello presentata la rassegna ‘Il bello di Sicilia’

«Continuiamo a puntare sulla cultura, perché è dalla cultura che parte la rinascita di Campobello. La riapertura di questo teatro ha rappresentato un momento di gioia per la nostra comunità ed è stata anche il simbolo di quella rinascita socio-culturale tanto auspicata da tutti, sancita dal successo di pubblico riscosso, lo scorso anno, dalla 1ᵃ edizione della rassegna teatrale Il Bello di Sicilia. Proprio in virtù di tale successo, quest’anno, nonostante le problematiche finanziare del nostro Comune, abbiamo voluto fortemente patrocinare la seconda edizione del Bello di Sicilia, nella convinzione che Campobello meriti questa opportunità. Sono convinto, infatti, che anche questa edizione, molto variegata e ricca di personalità di rilievo, susciterà altrettanto interesse e partecipazione di pubblico». Con queste parole il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, ha introdotto la conferenza di presentazione della seconda edizione della rassegna teatrale “Il Bello di Sicilia”, che si è tenuta stamattina, all’interno del Cine-Teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli”, a Campobello di Mazara.

Il variegato cartellone, che quest’anno è promosso dalla Quintosol production srl con la direzione artistica di Piero Di Stefano e di Giacomo Maltese e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Campobello, si articola in 10 spettacoli di teatro, musica e cabaret e vedrà protagonisti diversi artisti di rilievo nazionale, come Luisa Corna, attrice e cantante, che aprirà la rassegna, il 29 novembre, con lo spettacolo “Donne di cuori”, omaggio alle grandi interpreti della musica italiana. Sul palco ci saranno altri nomi importanti: dalla nota attrice comica Emanuela Aureli, ai noti cabarettisti Giovanni Cacioppo e Manlio Dovì, sino al chitarrista romano Giandomenico Anellino, che ha collaborato con i più grandi artisti della musica pop italiana come Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero e Massimo Ranieri e che chiuderà la rassegna, il 26 aprile, con lo spettacolo “Meraviglioso”, omaggio a Domenico Modugno. In programma anche la rappresentazione “Miseria e Nobiltà” del Gruppo Teatro 76, il musical “La voce del padrone” omaggio a Franco Battiato scritto da Davide Scibilia, e gli spettacoli “Sacro Natale” con Pietro Mazzocchetti, tenore pescarese definito l’erede di Pavarotti, “Totò principe del teatro” con Umberto Del Prete e “Recital” con Gianfranco Jannuzzo.

Alla conferenza, che è stata moderata da Nino Centonze, cerimoniere del Comune, sono intervenuti anche l’assessore comunale allo Spettacolo Gianvito Greco, il presidente del Consiglio comunale Piero Di Stefano e l’amministratore della Quintosol Piero Di Stefano, che ha affermato: «Quella che mi accingo a presentare sarà la seconda stagione di questo piccolo teatro, appena tornato alla vita, dopo oltre tre decenni, con un nuovo impulso vitale e una grande sfida: il riscatto e la riqualificazione culturale del territorio. Una sfida che personalmente ho accolto con grande piacere e dedizione. Inoltre, credo che la dimensione intima e raccolta di questo spazio si presti perfettamente al ruolo che un teatro dovrebbe ricoprire, ossia quello di alleggerire il carico esistenziale che tutti, come società e come singoli individui, dobbiamo sopportare, traendo un po’ di forza dalla leggerezza che l’intrattenimento sa trasmettere. Per questo motivo le scelte che ho operato nella progettazione di questa nuova stagione teatrale sono ricadute su artisti brillanti e capaci, popolari nel senso migliore del termine, perché hanno il dono prezioso di includere e coinvolgere anche gli spettatori meno avvezzi alla frequentazione dei teatri, restituendo così lo spazio teatrale alla sua funzione pubblica, che resta, a mio avviso, quella di essere un luogo di cultura per tutti e tutte». «Ringrazio il sindaco Castiglione – ha detto, in conclusione Giacomo Maltese – per la fiducia che ha dato alla Quintosol e a me, personalmente, vista l’amicizia e la collaborazione che ci legano da anni e che hanno portato a Campobello, sin dal suo insediamento artisti importanti come Fausto Leali, Antonello Venditti, Gianna Nannini e tanti altri. Speriamo, dunque, di siglare insieme un altro grande successo, facendo il pienone di questo teatro anche quest’anno».

La campagna abbonamenti prenderà il via lunedì 30 settembre con prelazione per i vecchi abbonati per 10 giorni presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia, in via Garibaldi. Successivamente sarà possibile acquistare i biglietti anche sul sito Ticket.it. Per l’acquisto dei biglietti è possibile utilizzare la Carta Docenti.