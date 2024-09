Dal 3 al 5 ottobre XXII Congresso nazionale AIOLP a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Dal 3 al 5 ottobre, sotto la presidenza dei professori Gianfranco Cupido e Riccardo Speciale con la direzione scientifica del professore Aldo Messina, si svolgerà a Palermo il XXII Congresso Nazionale AIOLP (Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti) Società che riunisce gli Otorinolaringoiatri Libero Professionisti di tutta Italia e che si prevede convoglierà circa 600 Congressisti presso i locali dei Cantieri Culturali della Zisa. Oltre alla partecipazione di una nutrita rappresentanza di professionisti che provengono dalle varie regioni d’Italia, saranno presenti anche Professionisti che provengono da altre nazioni come la Spagna e la Francia.

E’ la prima volta in assoluto che questo Congresso viene tenuto a Palermo; le ultime edizioni precedenti sono state organizzate a Riva del Garda nel 2021, Bari nel 2022, Milano nel 2023.

Si tratta di uno dei convegni Italiani più importanti e partecipati della specialità in quanto riunisce gli otorinolaringoiatri che svolgono la loro attività negli studi privati personali, negli studi convenzionati, nel contesto di ambulatori e cliniche private, negli ambulatori del servizio sanitario nazionale e che richiama anche gli specialisti che operano nel contesto di strutture ospedaliere e universitarie. Si profila una ampia partecipazione di professionisti di tante specialità affini, in quanto la otorinolaringoiatria è una branca della medicina che occupandosi della patologia della testa e del collo, inevitabilmente coinvolge anche specialità come la audiologia, la foniatria, la neurologia, l’oculistica, L’odontostomatologia e la chirurgia orale e maxillo facciale, la chirurgia plastica e ricostruttiva. La presenza di altre professionalità come gli audiometristi e audioprotesisti e logopedisti completa la copertura di tutte le problematiche inerenti la funzionalità dei sistemi neurosensoriali fondamentali per la comunicazione orale, ove le procedure riabilitative rivestono un ruolo fondamentale.

Il programma prevede una serie di relazioni a tema, letture magistrali, tavole rotonde e comunicazioni libere.

I temi principali che saranno trattati si riferiscono ai disturbi dell’apparato neurosensoriale dell’equilibrio e della funzione uditiva. La malattia di Meniere che provoca crisi vertiginose invalidanti oltrechè sordità progressiva ed acufeni intollerabili, viene affrontata secondo recenti metodiche che contemplano un approccio multidisciplinare con particolare attenzione alle correlazioni con l’apparato gastroenterico ed il microbioma intestinale che si è visto rivestire un ruolo essenziale nel benessere dell’intero organismo. Pertanto anche i progressi nella introduzione e nell’impiego di nutraceutici ed integratori trova spazi di trattazione durante le sessioni congressuali.

Altro argomento che verrà svolto tramite una tavola rotonda, concerne le attualità nell’ambito della chirurgia correttiva della piramide nasale; accanto alle tecniche chirurgiche tradizionali sia in tecnica chiusa che cosiddetta aperta, si è andata diffondendo negli ultimi tempi una metodica conservativa (preservation rhinoplasty) che evita una modifica artificiosa del dorso nasale, offrendo risultati più naturali con un traumatismo più ridotto. L’obiettivo rimane sempre quello di offrire una conoscenza aggiornata ed approfondita delle tecniche che consentono il raggiungimento di un risultato funzionale respiratorio ottimale, con un aspetto estetico soddisfacente.

Una ampio spazio di confronto è riservato ai disturbi della voce sia in età adulta che infantile, con la partecipazione di alcuni tra i maggiori esperti della materia che si occupano di diagnostica avanzata secondo le più aggiornate apparecchiature disponibili e di chirurgia laringea miniinvasiva e di fonochirurgia (chirurgia della voce) con aggiornamento sugli interventi che mirano alla modificazione della voce nei transgender, argomento di attualità che merita sicuramente una maggiore attenzione.

Infine si terrà una tavola totonda sulla voce artistica, ovvero tutte le problematiche che riguardano l’impostazione della voce nella recitazione degli attori in tutti i possibili aspetti e sfaccettature che comporta. I pannellisti sono otoiatri esperti di Foniatria, affiancati da logopedisti e da attori. In particolare gli attori Salvo Ficarra e Valentino Picone e l’attrice Consuelo Lupo porteranno la loro esperienza di recitazione con una nota di ironia e leggerezza che non inficiano la valenza scientifica della sessione.

