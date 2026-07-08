Marsala: prime immagini dal set di Aldo, Giovanni e Giacomo. VIDEO

Nei giorni scorsi Aldo, Giovanni e Giacomo, come abbiamo raccontato, sono stati avvistati tra Petrosino e Marsala. Quelle che sembravano all’inizio solo delle vacanze, nascondevano invece l’inizio delle riprese del nuovo film del trio comico, “Magari un’altra volta”, diretta da Tobia Passigato, distribuito da Medusa Film. Tra le varie location previste dalla produzione, alcune scene saranno girate anche in Sicilia, con una tappa significativa a Marsala. Il film, scritto anche con il contributo del trio stesso, punta a mescolare comicità, nostalgia e nuove dinamiche narrative, in una formula che richiama le loro origini cinematografiche. Il trio sta girando in una spiaggia libera del versante sud di Marsala, che per l’occasione è stato transennato per consentire lo svolgimento del set.

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