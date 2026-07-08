Consiglio comunale di Marsala, nominati i presidenti delle commissioni e i capigruppo

Passo dopo passo, si avvia alla completa definizione l’organigramma degli incarichi del Consiglio comunale di Marsala. Dopo l’insediamento del massimo consesso civico, che ha portato all’elezione del presidente Giovanni Maniscalco, del vicepresidente Piero Cavasino e della consigliera Flavia Sammartano come terza componente dell’ufficio di presidenza, l’assemblea di Sala delle Lapidi è tornata a riunirsi lunedì, per la costituzione delle otto commissioni permanenti. Ogni commissione, composta da 11 componenti, ha poi provveduto al proprio interno all’elezione del presidente e del vicepresidente.

La prima commissione (Affari generali e istituzionali, personale, società partecipate) sarà guidata da Piergiorgio Giacalone, con Angela Caradonna vicepresidente. La seconda (Bilancio, Finanza, Patrimonio, Contenzioso) sarà invece presieduta da Eleonora Milazzo, con Marco Bonfratello vicepresidente. Alla guida della terza commissione (Lavori pubblici, Territorio e Ambiente, Riserve, Ecologia, Nettezza Urbana) è stata designata Federica Meo con Rino Passalacqua vicepresidente, mentre Leo Orlando presiederà la quarta (Attività produttive, Sviluppo economico, Agricoltura, Pesca, Industria, Artigianato, Suap) con Marco Bonfratello vicepresidente. Rino Passalacqua è stato designato alla presidenza della quinta commissione (Urbanistica, Grandi Opere, Protezione Civile, Polizia Urbana, Trasporti Pubblici, Servizi Pubblici Locali) con Federica Meo vicepresidente, per Lillo Gesone c’è, invece, la sesta (Turismo, Sport, Spettacolo, Pubblica istruzione, Politiche giovanili, Edilizia Scolastica, Impianti Sportivi) con Michele Gandolfo vicepresidente. La settima commissione (Politiche Sociali, Decentramento, Cimitero, Servizi demografici, Canile) sarà guidata da Linda Licari. Infine, come da prassi consolidata la presidenza dell’ottava commissione, dedicata all’accesso agli atti amministrativi, è stata assegnata alla minoranza, che ha designato Enzo Sturiano.

Quasi tutto definito anche per quanto riguarda i gruppi consiliari. Si muove la città ha già indicato da tempo in Lillo Gesone il suo capogruppo, con Federica Meo vice. Gabriele Di Pietra sarà il capogruppo di Compatti per Marsala, con Leo Orlando vice. Alla guida del gruppo consiliare del Partito Democratico ci sarà Mario Rodriquez, con Piero Cavasino vice. Il gruppo misto, composto al momento da quattro consiglieri di maggioranza (due eletti con ProgettiAmo Marsala e due con Marsala Civica) avrà Eleonora Milazzo capogruppo e Michele Gandolfo vice. Sul fronte delle opposizioni, Lele Pugliese guiderà il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, con Francesco Carini vice. Gianpaolo Abrignani sarà il capogruppo di Liberi, con Flavia Sammartano vice. Infine, è stato costituito un gruppo unico Forza Italia-Lega, ma al momento in cui scriviamo non sono stati ancora indicati gli incarichi.