Oltre l’Ombra: riscrivere il ruolo delle donne nella Storia

“Dietro ogni grande uomo c’è una grande donna” è una celebre citazione popolare che per generazioni, ha riflettuto un’epoca in cui le donne non potevano affermarsi apertamente e i traguardi venivano attribuiti unicamente agli uomini. Le donne, relegate al ruolo di brave mogli e madri, incoraggiavano i loro compagni e agivano come vere artefici di scoperte e vittorie, ma restavano sempre in disparte a brillare di luce riflessa. Oggi, tuttavia, siamo stanche di essere semplicemente “la grande donna dietro il grande uomo”. Nel corso della storia, il lavoro femminile è stato sistematicamente attribuito a colleghi o mariti, portando spesso questi ultimi a vincere premi Nobel o a raggiungere la fama mondiale omettendo del tutto il contributo femminile. Molte figure femminili sono state collaboratrici intellettuali, custodi delle opere o vere e proprie co-autrici rimaste per troppo tempo nell’ombra.

Queste storie non sono semplici eccezioni, ma tasselli di un mosaico più ampio in cui il talento femminile, pur essendo il motore del progresso, è stato oscurato da una narrazione che preferiva puntare i riflettori altrove.Gli ambiti della scienza e del sapere umano svelano testimonianze inequivocabili di tale disparità, come nel caso di: Nettie Stevens fu lei a scoprire che il sesso di un organismo è determinato dai cromosomi X e Y. Eppure, per molto tempo i libri di testo hanno riportato solo il nome del genetista Thomas Hunt Morgan, che si prese il merito pubblicando studi analoghi poco dopo. Sofja Andrèevna Bers: la celebre moglie di Lev Tolstoj svolse un ruolo fondamentale nella creazione di Guerra e pace. La mente era di Tolstoj, ma Sofja fu la sua roccia e contribuì a portare alcune idee cruciali all’interno del romanzo, anche se pochissimi conoscono il suo impatto su questa pietra miliare della letteratura.Ci sono anche donne che, pur essendo legate a figure maschili ingombranti, sono riuscite a imporsi come forze autonome e dirompenti. Françoise Gilot, ad esempio, è spesso ricordata solo come la compagna di Pablo Picasso, ma in realtà, dopo il divorzio, continuò a dipingere e ad esporre le proprie opere con grande successo. Eleanor Roosevelt offre un altro esempio potente: non fu una semplice consorte, ma una vera forza politica attiva. Sostenne il marito nei momenti difficili della malattia e si affermò come una paladina globale dei diritti umani. È diventato essenziale rendere finalmente le donne visibili.

Questo cambiamento culturale parte innanzitutto dalla lingua, che deve abbracciare la differenza femminile, ma richiede anche un forte impegno da parte dell’intero sistema dell’informazione: dal giornalismo all’editoria, dall’istruzione fino ai social media.La lingua ha il compito primario di rendere le donne visibili, questo significa superare espressioni storiche che relegano le figure femminili in una posizione di subalternità o di semplice supporto invisibile. Riformulare il nostro modo di esprimerci non rappresenta una mera variazione stilistica, bensì un’azione indispensabile per porre fine alla sistematica cancellazione delle figure femminili, permettendo finalmente di celebrarle come autrici coraggiose e motori del progresso umano. Un modo pratico ed essenziale in cui la lingua può aiutare è proprio riformulando i nostri modi di dire per riflettere un’idea di parità, convivenza armoniosa e rispetto reciproco. A questo scopo, l’espressione più corretta da utilizzare dovrebbe diventare: “Al fianco di un grande uomo / una grande donna c’è sempre una grande donna / un grande uomo”. Le donne non devono più essere le spettatrici silenziose della storia, ma le autrici coraggiose che la scrivono.