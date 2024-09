Il gruppo misto formato dai consiglieri di Salemi Dario Verde e Adelaide Terranova hanno richiesto la convocazione di un Consiglio comunale sul tema della sicurezza in Città. Come accade a Marsala, anche a Salemi è allarme risse di notte e di giorno. Ad essere protagonisti, anche in questo caso, pare siano extracomunitari. Alcuni, come sostengono in un documento i due consiglieri, vivono anche in immobili abbandonati del centro storico e i cittadini e i passanti spesso manifestano preoccupazione perchè disturbati da questi stranieri che bivaccano e spesso sono ubriachi. Da qui la richiesta di una seduta d’aula possibilmente aperta sul tema “Sicurezza Urbana” invitando possibilmente il Prefetto.

Quello che i consiglieri propongono è l’aumento del monte ore per la Polizia Municipale, la sottoscrizione di apposite convenzioni con agenzie di sicurezza privata, di controllare che tali soggetti introdotti nel territorio siano in possesso del permesso di soggiorno e di limitare la vendita di alcolici in vetro che si possono trasformare in armi pericolose e spesso al centro delle risse.