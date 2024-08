Sedata un’altra rissa in centro, asse Marsala-Petrosino per combattere la microcriminalità

Ieri sera si è accesa nuovamente una rissa tra extracomunitari in centro storico. Lo rivelato il sindaco di Marsala Massimo Grillo. Pochi giorni fa tafferugli si erano verificati tra Piazza Loggia e il retro della Chiesa Madre, vicenda che ha richiesto un un vertice sulla sicurezza in Prefettura a Trapani. All’incontro erano presenti sia l’Amministrazione comunale di Marsala che quella di Petrosino.

“La presenza dei Vigili Urbani ha consentito di ripristinare tempestivamente l’ordine e non si registrano conseguenze. Proprio ieri, a seguito della riunione del comitato per la sicurezza o l’ordine pubblico, è stato disposto l’immediato rafforzamento degli ordinari servizi di controllo del territorio nonché di quelli straordinari effettuati con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e del S.I.O. dell’Arma dei Carabinieri, nonché dai militari dell’Esercito italiano impegnati nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. Tutto ciò con l’obiettivo di rendere più sicure le zone di maggiore aggregazione insieme alle vie e alle piazze interessate dalla movida“, ha dichiarato Grillo.

Anche il sindaco di Petrosino ha partecipato all’accorato appello per cercare di rendere più sicura la movida soprattutto nelle stagioni più calde, viste le tante lamentele relative alle scorribande notturne di motorini e di ragazzi alquanto ‘molesti’ in zona Biscione, anche durante gli eventi estivi. “Nella riunione si è ribadito il massimo impegno da parte di tutte le Autorità competenti a garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza nel nostro territorio. Si intensificherà la già positiva collaborazione tra le diverse istituzioni e rafforzerà la presenza delle forze dell’ordine, in particolare nelle aree più sensibili e frequentate come il nostro litorale – ha affermato Anastasi -. L’Amministrazione comunale si impegna a garantire la presenza delle forze di polizia municipale a disposizione a cui si è già aggiunta un’altra unità in occasione delle manifestazioni estive. Per l’imminente futuro si attende l’esito della richiesta fatta al Ministero dell’interno per l’inserimento di due ulteriori figure di polizia municipale – continua il sindaco – Ribadisco, anche oggi, che continuo a lavorare senza sosta in stretta collaborazione con le altre Autorità competenti per la sicurezza e l’ordine pubblico per affrontare le criticità in modo serio, concreto e responsabile, senza fare o alimentare inutili speculazioni, ma nell’esclusivo interesse e a tutela della nostra comunità”.