Pnrr per le scuole provinciali, quali istituti verranno recuperati 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata una manna dal cielo per gli istituti scolastici della nostra provincia. Oltre ai progetti e ai notevoli finanziamenti che i Comuni sono riusciti a portare a casa per le scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, una bella fetta è riuscita a recuperare anche il Libero consorzio dei Comuni, l’ex Provincia, che ha invece competenza per gli istituti di istruzione secondaria di II grado. L’importo dei 14 progetti che l’ex Provincia è riuscita a farsi finanziare sfiora i 33 milioni di euro. I lavori, già tutti consegnati, mirano alla riqualificazione degli edifici esistenti e alla creazione di nuovi spazi sicuri, moderni ed efficienti dal punto di vista energetico.

Di seguito l’elenco degli edifici interessati dagli interventi:

Istituto Tecnico Industriale “R. d’Altavilla di Mazara del Vallo – Intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse – 1° Stralcio: € 5.850.000; Istituto di Istruzione Superiore P. Matterella D.Dolci di Castellammare del Golfo. Intervento di adeguamento. miglioramento sismico ed opere connesse sede centrale di via Fleming e Azienda Agricola di contrada Crociferi: € 3.347.382,69; Liceo Classico di Alcamo “Cielo d’Alcamo”. Lavori urgenti di miglioramento sismico ed efficientamento energetico: € 1.450.000; Lavori urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico “D’Aguirre” di Salemi: € 1.300.000; Istituto Magistrale di Castelvetrano “G. Gentile”. Lavori urgenti di adeguamento sismico, bonifica amianto ed abbattimento barriere architettoniche: € 1.300.000; Istituto Statale d’Istruzione Tecnica e Professionale di Castelvetrano “Giovan Battista Ferrigno- V.Accardi”. Lavori urgenti di adeguamento sismico 1° Stralcio: € 4.600.000; Liceo Classico di Castellammare del Golfo “Mattarella-Dolci-Vivona”. Lavori urgenti di miglioramento sismico corpo aule e Palestra: € 1.409.819,33; Istituto Tecnico Nautico “Marino Torre” di Trapani. Lavori urgenti di miglioramento sismico: € 1.200.000;

Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Erice “Ignazio e Vincenzo Florio”. Lavori urgenti di miglioramento strutturale e manutenzione straordinaria: € 1.265.000; Progetto per la realizzazione del Palestra dell’Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria, in contrada S. Chiara: € 5.675.000; Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “A.Damiani” di Marsala. Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione architettonica Palestra: € 1.000.000; Istituto Professionale per il Commercio “Cosentino” di Marsala. Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione architettonica Palestra: € 430.000; Istituto Tecnico Industriale di Trapani. Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione architettonica Palestra: € 670.000; Istituto Tecnico Commerciale “D’Aguirre” Salemi. Lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria Palestra: € 1.343.000.