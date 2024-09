Trovato possibile oggetto bellico in spiaggia a Favignana, area interdetta

In seguito al ritrovamento di un oggetto metallico di possibile natura esplosiva, in attesa dell’intervento degli artificieri, la Capitaneria di Porto di Trapani ha disposto l’interdizione dell’area di mare antistante la spiaggia Praia a Favignana e il divieto di navigazione, ancoraggio, sosta, balneazione, immersioni, pesca e qualsiasi altra attività marittima non autorizzata. Le Forze dell’Ordine e le unità adibite a pubblici servizi, in caso di necessità, potranno accedere previa autorizzazione della Capitaneria. Il Comune egadino invita la cittadinanza a rispettare scrupolosamente tali disposizioni.