Nuovo asilo comunale e Erice grazie ai fondi del Pnrr

Un nuovo asilo nido comunale sorgerà nel quartiere di San Giuliano. Il Comune di Erice, infatti, lo scorso mese di maggio ha partecipato all’Avviso Pubblico del 15 maggio 2024, n. 68047 emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per il finanziamento dei “Lavori di realizzazione di un asilo comunale in via Accardi in località San Giuliano Erice”. Con D.D.G. n. 23 del 13 giugno 2024, il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 1.728.000, a valere sulle risorse del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Quello di San Giuliano sarà il secondo asilo realizzato con fondi PNRR dopo quello di via della Cooperazione, in località Pegno, finanziato con un importo complessivo di € 1.677.900,00. Ed è il terzo nel territorio comunale, considerato anche quello intitolato a Laura Bassi che insiste in via Cosenza. «Siamo orgogliosi di poter annunciare questo altro importantissimo traguardo che rappresenta una risposta concreta a una domanda di servizi essenziali per le famiglie del quartiere San Giuliano e per l’intero territorio – commentano la sindaca Daniela Toscano e il vice sindaco Gianni Mauro –. Il nuovo asilo, che si andrà ad aggiungere a quello che sorgerà a Pegno, non sarà solo un luogo fisico dove educare e crescere i nostri bambini, ma un simbolo di inclusione e partecipazione, pensato per essere uno spazio aperto e accogliente, sicuro e moderno. Come detto, si tratta del terzo asilo nido nel territorio comunale, e questo dimostra la lungimiranza del Comune di Erice in un tema che vede la Sicilia agli ultimi posti nelle classifiche nazionali. Ringraziamo i dipendenti comunali che hanno lavorato per raggiungere questo traguardo. Adesso l’obiettivo è procedere celermente con gli adempimenti e coi lavori, affinché le famiglie, e in particolar modo le donne lavoratrici, possano beneficiare di questo servizio prima possibile».

«L’asilo nido – concludono sindaca e vice sindaco – sorgerà sull’area in cui insiste attualmente l’asilo comunale “Emanuela Loi” di via Accardi che entro fine anno sarà dunque dismesso. Le sei classi, di cui quattro di scuola per l’infanzia statale e due comunali, ed i relativi climatizzatori da poco installati, troveranno allocazione in un altro plesso già individuato, in cui saranno ricavate le necessarie aule, assicurando dunque la continuità scolastica. Tutto questo è emerso a sèguito di una riunione che abbiamo avuto qualche giorno fa con la dirigente scolastica dell’I.C. G. Mazzini, il responsabile della sicurezza della scuola, funzionari e tecnici del Comune. I lavori potranno avere inizio a partire dai primi mesi del 2025».