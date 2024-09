Custonaci, si assegnano i premi della stampa sportiva

Si terrà mercoledì 18 settembre alle 21 in piazza Municipio a Custonaci la cerimonia di consegna della nona edizione del Premio Ussi Estate. La manifestazione che ogni anno assegna i riconoscimenti agli atleti e ai tecnici siciliani che si sono messi in evidenza nel corso della stagione agonistica conclusa in estate sarà presentata dai giornalisti Alessia Anselmo e Valerio Tripi sotto la direzione artistica di Francesco Panasci. Ospiti della serata la musicista Alessandra Salerno e l’attore Ernesto Maria Ponte.

Il Premio Ussi Estate è stato istituito per riconoscere agli atleti siciliani il giusto merito per le imprese appena compiute da parte di chi le ha raccontate per radio e televisione o riportate sui giornali o ancora su agenzie e testate online. I premi sono assegnati secondo le segnalazioni dei giornalisti iscritti al gruppo regionale di specializzazione dell’Associazione Siciliana della Stampa. Il consiglio regionale dell’Ussi Sicilia sta definendo l’elenco dei premiati che saranno protagonisti della cerimonia di mercoledì.