Il tennis italiano è nella vetta del mondo grazie a Sinner e il tennis locale non manca di vivere il suo momento top. Ottima la finale raggiunta da Francesco Giacalone nel master finale regionale di Quarta Categoria svoltosi a Calascibetta (EN). Il portacolori del Sunshine Tennis Club Morana Salus di Marsala, dopo aver vinto la fase provinciale, ha disputato un bel torneo cedendo solamente in finale al forte Catanese Cataldo. Questi i risultati: Quarti, Giacalone vs Aruta 6/2 2/0; Semifinale, Giacalone vs Baglieri 6/2 6/2; Finale, Cataldo vs Giacalone 64 76. Giorni fa, inoltre, una splendida soddisfazione è arrivata per Daniel Franchino nel torneo di Terza Categoria con un montepremi di 1.200 euro svoltosi al TC di Favara.

Il giovane atleta del Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus ha confermato i pronostici che lo indicavano testa di serie numero 1. Grande match in semifinale con il compagno di club Giorgio Parisi che si è concluso al terzo set. Anche la finale con il forte Potenza è stata molto combattuta. Con questo successo Daniel Franchino ha ottenuto i punti necessari per accedere alla seconda categoria. Questi i risultati: Semifinale, Franchino/Parisi 67 61 63; Finale, Franchino/Potenza 64 75.