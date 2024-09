Marsala commemora le vittime dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001

Celebrata stamani dall’Amministrazione Grillo e dal Lions Club Service di Marsala la ricorrenza dell’11 settembre 2001, allorquando due aerei di linea dirottati da terroristi con tanti civili a bordo si lanciarono contro le Torri Gemelle a New York causando la morte di migliaia e migliaia di persone, fra cui alcune centinaia di Vigili del Fuoco. La cerimonia di commemorazione, svoltasi in piazza Vittime dell’11 settembre 2021 in via Sibilla, cui hanno preso parte autorità civili, militari e religiose, ha avuto inizio con l’esecuzione degli inni nazionali brasiliano, americano e italiano. Quindi la Benedizione della Corona d’Alloro da parte di Don Enzo Pisano, parroco dei Salesiani, e la successiva deposizione da parte delle massime autorità presenti.

Assai significativo il momento successivo con la lettura di alcuni brani sulla tragedia delle Torri Gemelle letti in inglese, spagnolo e italiano da studentesse del Liceo Pascasino, Liceo delle Scienze Umane e del Mady in Italy. A leggere sono state Sofia Tumbarello, Sabrina Santo, Federica Cudia, Erika Rallo, Giulia D’Esposito coordinate dalla preside Anna Maria Angileri e dagli insegnanti Giovanni Anselmi e Lidia Masia Almodever. A seguire gli interventi del Presidente del Lions Club Service di Marsala Diego Maggio, del Presidente di zona 5 del Lions, Tommaso Nasello, di Stefano Pellegrino, deputato regionale, e del Sindaco Massimo Grillo. L’iniziativa cui hanno preso parte fra gli altri il maggiore Nicolò Nicolosi comandante dell’82esimo Centro Sar, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Marsala Alfonso Cafarella, il sottotenente Filomena Duranti del 37esimo Stormo dell’A.M. in rappresentanza del comandante Daniele Mastroberti, il vice Comandante della Polizia Municipale Salvatore Pocorobba nonché le Associazioni d’Arma e la Croce Rossa, si è conclusa con la premiazione dei piloti e tecnici Canadair rischierati all’Aeroporto di Birgi. A ricevere il premio sono stati il comandante Piero Gavazzo, il Co-pilota Gianluca Panebianco e il tecnico Manuel De Milo.