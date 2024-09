A Trapani fiamme divampano nella palestra abbandonata “Salvatore Cottone”

Sembra incendio doloso quello nella palestra “Salvatore Cottone”, a Trapani, in via Tenente Alberti, Ignoti infatti si sarebbero introdotti nell’impianto ormai abbandonato e dopo aver appiccato il fuoco si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce. È accaduto, questa sera. Subito sul posto sono interventi i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme che avrebbero potuto propagarsi con conseguenze peggiori. La Polizia indaga sull’accaduto per cercare i responsabili.

Giorni fa, peraltro, il consigliere comunale Nicola Lamia aveva rivolto un’interrogazione al Consiglio per mettere in luce il degrado della palestra al fine di un suo eventuale recupero. La palestra infatti all’interno è in stato di totale incuria, piena di suppellettili rotti, rifiuti, persino alcune porte d’accesso sono spalancate.