Preseason Tournament, la Trapani Shark va in finale nel torneo di Basket internazionale

Altro successo per Trapani, che supera i giapponesi del Ryukyu Golden Kings e si qualifica per la finale del “Preseason Tournament” dove affronteranno il Partizan Belgrado, vincitore su Tortona nell’altra semifinale. Il torneo di basket del 7-8 settembre vede la partecipazione di tre prestigiose squadre: il Partizan Belgrado di coach Obradovic, i Ryukyu Golden Kings di coach Dai Oketani ed il Derthona Basket di coach De Raffaele. Un evento di importanza epocale poiché, per la prima volta nella storia, Trapani ospita una squadra di Eurolega, il Partizan Belgrado, allenata dal più rinomato e vincente allenatore d’Europa Željko Obradović.

Primi 10 minuti animati al PalaShark dove il ritmo della gara tra Trapani e Ryukyu è molto sostenuto. Alibegovic spinge molto nei mismatch e costringe la formazione giapponese ad una difesa più attenta. Per Aluma 12 punti che mantengono in linea di galleggiamento la squadra asiatica. Il primo quarto finisce 23 a 20. Le due squadre continuano a mantenere un buon equilibrio con Trapani che ha qualche difficoltà a frenare un buon Cooley ma trova dalla sua un ottimo Kirk. Gli ultimi minuti il ritmo è più alto con Pleiss e Cooley che realizzano. Allo scadere arriva la conclusione di Amar Alibegovic che chiude la frazione sul 37 a 34.

Terza frazione decisamente più veloce della seconda sebbene si possa dividere idealmente in due parti. Meglio Ryukyu nella prima frazione che arriva sul -1. Dopo Trapani comincia ad essere molto più cinica con Pleiss che realizza più volte dalla media ma soprattutto Amar Alibegovic che fa pentole e coperchi, chiudendo il quarto sul 58 a 50. La gara diventa più rude: i giapponesi ci provano con ancora Cooley sugli scudi ma Alibegovic è ovunque: attacco, difesa e intensità. I suoi cinque punti consecutivi a 2 minuti dal termine della gara sono mazzata troppo forte per il Ryukyu che non riesce più a rientrare. La gara termina 78 a 69. Domani alle 18.15 finale per il terzo posto tra la squadra giapponese e Derthona e alle 21 la finale tra Trapani Shark e Partizan Belgrado.

Tabellino di gara:

Trapani Shark: Notae ne, Horton 4, Robinson 6, Rossato 5, Alibegovic 24, Galloway 8, Petrucelli 6, Yeboah 13, Mollura ne, Pleiss 12, Gentile, Pullazi. All. Repesa

Ryukyu Golden Kings: Ito 4, Law, Uematsu 4, Arakawa, Aluma 16, Kishimoto 9, Matsuwaki 4, Waki 3, Onodera 2, Cooley 12, Kirk 15. All. Oketan