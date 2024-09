Ancora allerta incendi arancione in tutta la Sicilia. Da lunedì piogge

Ancora allerta incendi arancione in tutta la Sicilia. Ma da lunedì si attendono temporali e piogge. L’ingresso di una saccatura atlantica sul Mediterraneo occidentale determinerà oggi un marcato peggioramento che interesserà le regioni centrosettentrionali, con piogge e temporali diffusi, specie dal pomeriggio. La ventilazione sarà inizialmente meridionale, in rotazione dai quadranti occidentali durante la giornata, ad iniziare dalla Sardegna, accompagnando il transito della nuova perturbazione e rinforzando sull’Isola. Le temperature subiranno una flessione al Centro-Nord. Le condizioni meteo‐climatiche in allerta arancione, oltre all’umidità del combustibile vegetale, sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce. Nei giorni scorsi quanto accaduto a Erice è il segno che ancora l’emergenza è alta e che non bisogna abbassare la guardia.