Erice in fiamme, si teme la matrice dolosa

Un incendio ieri ha devastato il monte Erice. Proprio a fine stagione estiva e quando si pensava che il peggio era stato scongiurato dopo monitoraggi e incontri interistituzionali. Fino a sera tarda Vigili del Fuoco, Protezione Civile e soccorsi vari hanno lavorato intensamente per spegnere le fiamme. Ora a parlare è la sindaca Daniela Toscano: “Erice, purtroppo, sta andando a fuoco. Di nuovo, dopo i terribili incendi degli scorsi anni. Sta bruciando un’area demaniale, nei pressi di San Matteo, lato Valderice. I vigili del fuoco sono sul campo per provare a domare le fiamme che stanno devastando parte della nostra montagna. Sul campo anche le forze dell’ordine e i volontari. Il Comune di Erice farà, per quanto possibile, la propria parte. La notte non aiuterà, ma tutti stanno lavorando intensamente per garantire la sicurezza di tutti noi. Li ringrazio di cuore per ciò che stanno facendo e invito tutti a restare lontani dalle aree interessate e a seguire le indicazioni delle autorità competenti. Se si tratta di un incendio doloso, non posso non esprimere la mia più profonda indignazione verso i delinquenti ed irresponsabili che, con mano criminale, mettono in pericolo il nostro patrimonio naturale e la sicurezza. Chi si nasconde dietro questi gesti vigliacchi e vili non dovrà rimanere impunito”.