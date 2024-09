Fermati quattro scafisti e denunciati ben 196 tunisini per ingresso illegale nel trapanese

Continua senza sosta l’attività di contrasto all’immigrazione clandestina, condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Trapani. Nei giorni scorsi, gli investigatori della Squadra mobile della locale Questura hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria tre presunti scafisti di nazionalità tunisina che, alla guida di un gommone in pessime condizioni di navigazione, avrebbero condotto in Italia sette migranti clandestini.

Il natante, partito dalla Tunisia e verosimilmente diretto verso le coste marsalesi, a causa delle difficoltà di galleggiamento è approdato sulle coste di Marettimo, dove è stato abbandonato dai migranti, fuggiti immediatamente dopo l’approdo per evitare di essere individuati. Il gommone è stato però notato da alcuni abitanti dell’isola, che hanno dato l’allarme consentendo il successivo rintraccio degli stranieri. I clandestini hanno raccontato di essersi affidati, per l’organizzazione del viaggio, ad alcuni connazionali che, dietro pagamento di 5 mila dinari (pari a circa 1500 euro), li hanno caricati a bordo di un gommone, condotto da tre connazionali. I tre, durante il viaggio si sarebbero occupati di manovrare il motore, rifornirlo di benzina e tenere la rotta mediante l’utilizzo di una bussola, fornita dall’organizzazione.

In un secondo episodio, risalente sempre ai giorni scorsi, gli investigatori della Squadra mobile, avrebbero fermato un scafista tunisino, rintracciato a bordo di un grosso gommone, insieme ad altri 5 connazionali clandestini. Dalle prime informazioni apprese dai soccorritori, è subito parso chiaro che i migranti originariamente approdati sull’isola fossero in numero maggiore, infatti, di lì a poco è giunta la segnalazione di altri 29 migranti che, a piedi, tentavano di raggiungere il centro cittadino. Il presunto scafista, infatti, a causa delle avverse condizioni di navigazione, aveva perso la rotta e si era visto costretto ad approdare a Marettimo, nonostante il natante fosse originariamente destinato a raggiungere Mazara.

Lasciata a terra la maggior parte degli stranieri, aveva poi deciso di continuare il viaggio e raggiungere l’originaria destinazione con soli cinque migranti a bordo. I fermi dei quattro scafisti, su richiesta della locale Procura, sono stati poi convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani. Tre dei fermati sono in attesa di rimpatrio, mentre il quarto è tuttora detenuto in carcere. Nel solo mese di agosto, nella provincia di Trapani, la Polizia di Stato ha arrestato 16 clandestini per reingresso in territorio nazionale in violazione di provvedimento di espulsione, mentre i soggetti denunciati per primo ingresso illegale sono quasi 200.