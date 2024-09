Schifani “Balletto inqualificabile per nomine sulla sanità, sistema incancrenito”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho assistito a un balletto inqualificabile relativamente alle nomine sulla sanità. Un manager ha chiesto di incontrarmi e con molto garbo ha domandato indicazioni, che io non gli ho dato perchè è sua responsabilità gestire questa situazione in piena e assoluta autonomia: alcuni giorni dopo questa persona ha fatto una nomina in base a una scelta partitica e questo è indicativo di un sistema incancrenito”. Così il presidente della Regione, Renato Schifani, durante la presentazione del programma di Treni storici Sicilia 2024 a Palazzo d’Orleans, a Palermo.

“Non sono condizionabile e devo cambiare quello che non va – continua Schifani -. Nella sanità pubblica ci sono tante cose che non vanno per colpa di una situazione stratificata ormai da tempo: non voglio fare polemica con nessuno nella maggioranza che mi sostiene, ma l’azione del mio governo non può essere condizionata dalle pecche di questo sistema. Se qualcuno pensa di logorarmi si sbaglia: mi è stato chiesto di governare e lo faccio senza nessuna puzza sotto il naso. A un anno dall’insediamento dei direttori generali valuteremo il raggiungimento dei primi obiettivi, qualora questo non venga riscontrato ho fatto inserire all’assessore Volo una clausola di decadenza”.

