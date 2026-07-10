Marsala: il mondo della scuola dice addio all’ex insegnante Annamaria Ruggieri

L’insegnante marsalese in pensione Annamaria Ruggieri è venuta a mancare oggi, all’affetto dei suoi cari. Ha insegnato Francese a generazioni e generazioni di studenti della Scuola Media “Pipitone” di Marsala ed era vedova di un altre grande docente, il prof. Elio Cucchiara, di Educazione Fisica, scomparso qualche anno fa. I funerali si terranno domani, sabato 11 luglio, alle ore 16.30 in Chiesa Madre. La comunità marsalese perde una figura che ha lasciato un segno profondo nel mondo della scuola dove ha formato con passione, competenza e umanità tanti allievi. Alla sua famiglia, ai tre figli, ai nipoti, giungano le più sentite condoglianze e un sincero abbraccio in questo momento di profondo dolore.