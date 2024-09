Un grosso incendio sta interessando Erice, sul versante di Valderice. Due squadre (pick up e autobotte) stanno intervenendo in supporto al Corpo Forestale e Vigili del Fuoco proprio dal Comune della Valle. Le operazioni di spegnimento, particolarmente complesse, andranno probabilmente avanti per tutta la notte.

Per facilitare le attività di spegnimento ed evitare di correre pericoli consigliamo a tutti di evitare la zona dell’incendio.