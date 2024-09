Autocisterna si ribalta su statale nel catanese, paura per il carico di carburante

CATANIA (ITALPRESS) – Sono durate per tutta la notte le operazioni di travaso del carburante da un’autocisterna che ieri si è ribaltata mentre percorreva la strada statale 192, nei pressi di Belpasso, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale.

L’autocisterna trasportava 10 mila litri di gasolio e 10 mila litri di benzina. Nonostante il ribaltamento non si sono verificare perdite di prodotto, fanno sapere i Vigili del Fuoco intervenuti, che hanno messo in sicurezza la zona e assistito alle operazioni di travaso effettuate su altre due cisterne. Il conducente del mezzo pesante è stato affidato alle cure del personale sanitario del Servizio 118.

La statale 192 è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di travaso e di messa in sicurezza.

Sul posto è intervenuto anche il Nucleo specialistico NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Presenti anche Carabinieri e agenti della Polizia Locale.

Le operazioni di travaso del carburante dall’autocisterna incidentata sono terminate poco dopo le 3, rendono noto i Vigili del Fuoco, sottolineando che è stata costantemente monitorata e tenuta sotto controllo la temperatura della cisterna con una telecamera termica e raffreddata con getti d’acqua, quando necessario.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).