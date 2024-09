Marsala: omicidio Titone, sentiti i testi che hanno ricostruito l’accaduto

Udienza fiume in Corte di Assise di Trapani nel processo che vede coinvolti Giovanni Parrinello e Lara Scandaliato per l’omicidio di Antonino Titone, avvenuto due anni fa a Marsala presso l’abitazione dello stesso.

Sentiti, nel corso dell’udienza, quattro testi di PG, tra i quali anche il Capitano Longo della Compagnia Carabinieri Marsala.

I testi hanno ricostruito minuziosamente quanto avvenuto il giorno dell’omicidio, dando una versione dei fatti basata sugli accertamenti effettuati al momento del delitto.

I testi hanno anche analizzato tutte le intercettazioni ambientali effettuate durante i colloqui presso il carcere di Trapani tra il Parrinello ed i familiari, nonché quelle tra il Parrinello e la Scandaliato.

Secondo gli inquirenti infatti il Parrinello consapevole di essere intercettato cercava di fare trapelare una versione dei fatti lontana rispetto alla realtà.

La prossima udienza si terrà il 7 ottobre e verranno sentiti i testi della polizia scientifica, poi si proseguirà con l’esame degli imputati.

A difendere gli imputati sono gli avvocati Gaudino e Fratelli, per la parte civile l’avvocato Cimiotta.