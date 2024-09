Basket, Trapani-Fortitudo: i tifosi stringono sul rimborso in beneficenza

A seguito dell’accordo tra le società Trapani Shark e Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 circa la volontà di rimborsare i tifosi che hanno acquistato i biglietti per gara 3 dello scorso 7 giugno della differenza di 10 euro a persona, l’Associazione Trapanesi Granata e Nessuna Resa Trapani U.TP, stante una mancata comunicazione ufficiale di Fortitudo Bologna da giugno circa le modalità di rimborso, avevano proposto che tale somma venga interamente devoluta in beneficenza all’UNHCR Italia – Agenzia ONU per i Rifugiati partner di Lega Nazionale Pallacanestro, dietro debita rendicontazione. Per il vero la Fortitudo Pallacanestro aveva fatto sapere di provvedere al rimborso della quota di 10 euro a biglietto per tutti i tifosi trapanesi che avevano già acquistato il tagliando nel settore ospiti per gara 3 ma, in questo lungo periodo di attesa società e tifosi hanno proposto di devolvere tale somma all’UNHCR, che renderebbe il gesto più nobile e agevolerebbe anche la società bolognese nel fare un unico bonifico. In questo modo si chiuderebbero anche tante polemiche post partita.