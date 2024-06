Ultras della Trapani Shark vogliono donare il rimborso dei biglietti con la Fortitudo

A seguito dell’accordo tra le società Trapani Shark e la Fortitudo Pallacanestro Bologna 103, circa la volontà di rimborsare i tifosi trapanesi che hanno acquistato i biglietti per gara 3 della differenza di 10 euro a persona, l’Associazione Trapanesi Granata e Nessuna Resa Trapani U.TP, però, non hanno ancora ricevuto una comunicazione ufficiale dalla Fortitudo Bologna circa le modalità di rimborso. Gli ultras allora, hanno proposto che tale somma venga interamente devoluta in beneficenza all’UNHCR Italia – Agenzia ONU per i Rifugiati partner di Lega Nazionale Pallacanestro, dietro debita rendicontazione.

“Invitiamo allo stesso modo tutti gli altri tifosi trapanesi a rinunciare a tale piccola somma affinché la donazione sia del massimo importo possibile. Ci auguriamo che l’invito venga accolto da tutti affinché lo sport, e nello specifico il basket, sia foriero di iniziative sociali concrete a favore della comunità”, affermano i due gruppi cardine della tifoseria granata.