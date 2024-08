Favignana, concluso il Summer Football Camp Egadi

Si è concluso ieri, presso l’Oratorio Canossa di Favignana, il “Summer Football Camp Egadi 2024”. L’iniziativa, organizzata dall’A.S.D. Inter Club Palermo G. Facchetti con il patrocinio del Comune, riservata a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, ha registrato anche quest’anno una partecipazione straordinaria, con oltre cinquanta giovani che hanno preso parte alle attività sportive svoltesi dal 26 al 30 agosto nelle isole di Favignana, Marettimo e Levanzo.

L’assessore allo Sport Stefania Bevilacqua, intervenendo ieri nel corso della premiazione dei partecipanti, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per la comunità: “Il Summer Football Camp Egadi – ha detto – non è solo un evento sportivo, ma un’occasione di aggregazione che permette ai nostri giovani di vivere le isole in modo diverso, riscoprendo il valore del gioco e della condivisione. Eventi come questi sono fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi, perché li aiutano a sviluppare non solo le loro capacità sportive, ma anche quelle relazionali, in un contesto sano e stimolante”.