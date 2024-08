Governo, Salvini “Col vertice sgomberato il campo da temi divisivi”

MILANO (ITALPRESS) – “Agosto su alcuni temi ci ha visto su posizioni diverse” con Forza Italia e gli altri partiti di maggioranza, “come Ius scholae e immigrazione ma l’importante è il programma del centrodestra. Oggi” al vertice “abbiamo sgomberato il campo dagli argomenti che ci dividono. La priorità è il programma di governo, che è la nostra bibbia, l’unità del centrodestra ed andare avanti per i prossimi tre anni senza una sbavatura”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervistato alla VII edizione della kermesse “La Piazza – Il bene comune” di Affari Italiani. “L’Italia è il Paese europeo che ha concesso più cittadinanza in assoluto – ha proseguito Salvini -, la legge attuale è già iperefficiente. A 18 anni i ragazzi e le ragazze debbono poter scegliere se prendere la cittadinanza italiana, perchè hanno la maturità per farlo. Non so” perchè oggi sia in corso il dibattito sullo Ius Scholae, “lo catalogo come un dibattito agostano. Le priorità sono stipendi, pensioni e taglio delle tasse, non abbiamo tempo ed energie da dedicare ad altro”. Infine, in merito alle prossime nomine dei vertici Rai, al vertice di oggi con Meloni e Tajani “non ne abbiamo manco parlato – ha sottolineato -, quando inizi a entrare nel merito di stipendi, costo del lavoro, mutuo degli italiani, di tempo per discutere di Rai o di Ius soli non ne rimane molto. Ne parleremo ma oggi abbiamo parlato di altro”. “Per chiudere l’accordo sulla Rai occorre anche l’ok delle opposizioni – ha precisato -. Non è solo una partita interna alla maggioranza, perchè il presidente della Rai deve avere il voto anche di una parte delle opposizioni”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).