Addio a Peppino di Capri, si spegne a 87 anni uno dei protagonisti della musica italiana

La musica italiana perde una delle sue voci più amate. È morto questa mattina, nella sua Capri, Peppino di Capri. Aveva 87 anni ed era malato da tempo, per questo aveva deciso anni fa, a parte una piccola apparizione al Festival di Sanremo, di ritirarsi. Con la sua scomparsa se ne va uno degli artisti che hanno segnato oltre mezzo secolo di storia della canzone italiana, lasciando un repertorio entrato nella memoria collettiva del Paese. All’anagrafe Giuseppe Faiella, era nato a Capri il 27 luglio 1939. Figlio di una famiglia di musicisti, mostrò un talento straordinario fin da bambino, intraprendendo un percorso artistico che lo avrebbe portato a diventare uno dei cantanti e pianisti più apprezzati della scena nazionale.

La sua carriera decollò negli anni Sessanta, periodo in cui conquistò il pubblico con brani destinati a diventare autentici classici della musica leggera italiana. Tra i suoi successi più celebri figurano “Champagne”, “Roberta”, “E mo e mo”, “Let’s Twist Again” e “St. Tropez Twist”, canzoni che hanno accompagnato intere generazioni e continuano ancora oggi a essere tra le più ascoltate del suo repertorio. Peppino di Capri è stato anche uno dei protagonisti del Festival di Sanremo, manifestazione che ha vinto due volte nel corso della sua lunga carriera, confermandosi tra gli interpreti più rappresentativi della musica italiana. Lascia i figli Nico, nato dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, avuti dalla moglie Giuliana Gagliardi.

L’ultima apparizione pubblica risale a circa un anno fa, durante una serata organizzata in suo onore. Accolto da una lunga standing ovation, volle salire sul palco insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo, interpretando alcuni dei brani simbolo della sua carriera, tra cui “Champagne” e “Il sognatore”. Con la sua eleganza, la sua voce inconfondibile e melodie che hanno attraversato le epoche, Peppino di Capri lascia un’eredità artistica destinata a rimanere patrimonio della musica italiana.