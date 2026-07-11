Alcamo, un arresto e una denuncia per un minore per spaccio di droga

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un giovane alcamese sorpreso a detenere in casa droga suddivisa in dosi.



I militari dell’Arma, durante i controlli antidroga eseguiti tra le vie della città, hanno rinvenuto addosso al giovane, dopo la perquisizione, 24 dosi di hashish da un grammo ciascuna e un panetto di circa 50 grammi della stessa sostanza.



Durante il medesimo contesto operativo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria anche un minorenne di origini palermitane, che sostava a pochi metri dall’ alcamese, sorpreso a detenere 14 dosi di hashish.

A seguito della compilazione degli atti di rito e dell’udienza di convalida dell’arresto, il giovane è stato liberato senza l’emissione di alcuna misura cautelare.

