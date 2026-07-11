The Odyssey da Favignana pronto a sbarcare nelle sale italiane il 16 luglio. VIDEO

The Odyssey, l’atteso film-colossal diretto da Christopher Nolan, uscirà nei cinema italiani il 16 luglio 2026, un giorno prima rispetto all’uscita negli Stati Uniti. Il film è stato girato in IMAX 70mm e vede un cast stellare che include Matt Damon nei panni di Ulisse, Anne Hathaway in quelli di Penelope, Tom Holland sarà invece Telemaco, Robert Pattinson Laerte, Lupita Nyong’o Atena, Zendaya Calipso, Charlize Theron Circe. Il regista ha scelto l’Italia, o meglio la Sicilia, come set principale per ricreare le ambientazioni dell’epico poema di Omero. Le riprese principali si sono svolte a partire dalla primavera del 2025 in diverse località del Paese ma principalmente nell’isola di Favignana, con i suoi paesaggi e il Castello di Santa Caterina, e nelle Eolie.

Nolan e tutto il cast in queste settimane è alle prese con spot e grosse ospitate in diverse parti del mondo per pubblicizzare il film. C’è tanta attesa dietro The Odyssey, anche se la critica storce il naso e teme che si possa trattare di un film sul mito che sa di stroncatura. Lo scopriremo dal 16 luglio.

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