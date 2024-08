Per Elodie disco di platino e vacanza a Marettimo

Dopo le polemiche sul calendario Pirelli e il viaggio wild in Portogallo, la cantante si gode questi ultimi giorni di agosto nelle isole Egadi. Ad ospitarla è l’isola di Marettimo, come si evince da alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Elodie in questi giorni è stata molto apprezzata dai Marettimari per la sua disponibilità e semplicità, essendosi prestata a scatti e video con quanti l’hanno riconosciuta e provato ad avvicinare. Tra l’altro proprio in questi giorni la cantante ha annunciato che la sua “Black Nirvana” è disco di platino.