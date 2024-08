Inizia una nuova stagione per il tennistavolo marsalese in serie B2

Inizia una nuova stagione sportiva per la “Germaine Lecocq” Tennis Tavolo Marsala che chiusa la sua prima avventura in serie B1, proverà a tornare ai vertici del pongismo siciliano affrontando il difficile Campionato nazionale serie B2 con la voglia di approdare nuovamente alla categoria superiore e con lo slancio di chi vuol raggiungere vette mai giocate alle nostre latitudini.

La società lilybetana cara alla Presidente Sandra Sorrentino ha organizzato un minuzioso programma sportivo per raggiungere, nel minor tempo possibile, la serie A, forte di un know how che le viene riconosciuto a tutti i livelli federativi e che la lancia tra le migliori realtà siciliane del Tennis Tavolo. Un programma ambizioso che fa divenire il sodalizio marsalese perno centrale del movimento sportivo del Tennis Tavolo regionale anche nel settore paralimpico, tanto da aver avuto già affidati i Campionati Regionali Paralimpici del 9 giugno scorso.

Un inizio stagione che fa giungere a Marsala la prima importante news di acquisizione giocatori con il raggiungimento dell’accordo per le prestazioni sportive del pongista iberico Eduardo Gonzales Perez già in maglia lilibetana nella scorsa stagione di B1. Ottimo il ruolino di marcia dello spagnolo che nella passata stagione ha vinto 17 incontri su 21 giocati con la stratosferica percentuale positiva dell’80,9%. Un inizio di stagione importante per la Germaine Lecocq che pone così le basi del programma di risalita già dal primo accordo sportivo.