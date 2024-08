Movida pazza e attività illegali, pioggia di multe in Provincia di Trapani

Nel capoluogo e in provincia, nel periodo che va dal 10 al 18 agosto, sono stati effettuati i seguenti servizi di prevenzione e controllo disposti in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Per quanto concerne i servizi di prevenzione nei luoghi della cosiddetta “movida” nei weekend di riferimento e nei Comuni rivieraschi sono state controllate 20 attività commerciali, controllate 563 persone, 313 veicoli e contestate 149 infrazioni al Codice della Strada. La locale Questura ha effettuato 100 posti di blocco, controllato 1.739 persone e 712 veicoli e contestato 104 infrazioni al Codice della strada.

Sono stati decretati dal Questore di Trapani 3 provvedimenti di sospensione di licenza di P.S. nei confronti di altrettante attività commerciali di trattenimenti danzanti all’aperto. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ha svolto 591 servizi ed elevato 189 sanzioni. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, nell’ambito dei controlli in materia di lavoro sommerso, ha controllato 6 attività ed ha rilevato 10 lavoratori in nero/irregolari. Nell’ambito dei controlli strumentali su 15 rilievi, in 13 si è riscontrata la mancata memorizzazione elettronica del corrispettivo. I controlli in materia di disciplina prezzi presso distributori stradali hanno dato esito regolare. Nello stesso periodo sono state effettuate 3 segnalazioni ex art. 75 D.P.R. 309/90.

Riguardo ai controlli in materia di sicurezza sui prodotti, con 3 controlli sono stati sequestrati 289 capi di abbigliamento e 257 giocattoli. La Capitaneria di Porto di Trapani ha effettuato i seguenti controlli: 185 a unità da diporto per rispetto delle distanze dalla costa rilevando 23 illeciti amministrativi, 24 in materia di pesca, 409 in materia ambientale, 77 sul demanio marittimo rilevando 23 illeciti amministrativi per ordinanze balneari, 267 viabilità in porto rilevando 57 illeciti amministrativi per accesso in porto non autorizzato e/o divieto di sosta. Nello stesso periodo la Capitaneria di Porto di Trapani ha percorso 446 miglia con mezzi navali per soccorso.

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha effettuato nello stesso periodo 10 uscite con gommone e 6 uscite con pattuglie automontate durante le quali sono stati controllati 10 stabilimenti balneari, nell’ambito delle quali sono stati elevati 6 verbali amministrativi. Sono state effettuate, altresì, 3 uscite con motovedetta SAR, due per soccorso e una anti immigrazione. Il Comando Vigili del Fuoco di Trapani nel periodo in oggetto ha svolto 3 sopralluoghi per le attività di Commissioni Pubblico Spettacolo.