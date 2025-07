“Musical Sotto le Stelle”: Una Notte di Magia tra Musical e Cinema a Marsala

L’Associazione Culturale Artistica “NOMEA” torna a incantare il pubblico marsalese con la seconda edizione dello spettacolo musicale “Le Stelle del Musical – Melodie da Oscar”, quest’anno con il suggestivo titolo “Musical Sotto le Stelle”. L’evento, attesissimo dagli amanti del teatro e della musica, si terrà domenica 20 luglio 2025 alle ore 21 presso l’Auditorium Don Bosco di Marsala, nella cornice accogliente dei Salesiani.



Un Viaggio tra Musical e Cinema

La serata promette un viaggio unico dove l’incanto delle melodie Disney si fonde con le colonne sonore più celebri di Hollywood e i brani immortali dei musical più amati di Broadway. L’obiettivo dell’associazione Nomea è quello di avvicinare il grande pubblico alle opere musicali che hanno fatto la storia del teatro e del cinema, regalando ai marsalesi una serata all’insegna della magia, della spensieratezza e della cultura.



Un Cast di Eccellenza Internazionale

A dirigere la serata sarà Giuseppe Li Causi, direttore artistico di fama nazionale, noto per il suo contributo al Musical Theatre italiano. Accanto a lui, saliranno sul palco artisti di calibro internazionale come Michael Toolan, maestro e arrangiatore musicale, e la talentuosa performer Evie Brettel. Il pubblico potrà ascoltare dal vivo interpretazioni emozionanti di brani tratti da capolavori come West Side Story, Hair, Cats, Jesus Christ Superstar, Phantom of the Opera e molti altri, tutti riarrangiati con maestria dal M° Toolan.

Non mancheranno anche le voci di altri musical performer come Andrea Di Bella, che contribuirà a rendere la serata ancora più coinvolgente e variegata.



Musica dal Vivo e Talenti Locali

Ad accompagnare gli artisti internazionali, una band composta da musicisti marsalesi, a testimonianza dell’attenzione di Nomea per la valorizzazione dei talenti locali. Spiccano i nomi di M. Enzo Toscano al violoncello e M. Piero Zichittella alla chitarra, che con la loro esperienza e sensibilità musicale arricchiranno ogni esecuzione, creando atmosfere suggestive e coinvolgenti.



Dove l’Incanto Disney incontra Hollywood

Il filo conduttore della serata sarà l’incontro tra il mondo Disney, con le sue melodie senza tempo, e il mito del cinema hollywoodiano. Un connubio che promette di emozionare spettatori di tutte le età, trasportandoli in un viaggio musicale che attraversa generi, epoche e stili diversi, ma sempre all’insegna della qualità artistica e dell’intrattenimento.



Un’Occasione da Non Perdere

“Musical Sotto le Stelle” rappresenta un’occasione imperdibile per vivere una notte di grande spettacolo, in cui la passione per il musical e il cinema si fondono in un evento unico nel suo genere. L’Associazione Nomea, con il suo impegno nella diffusione della cultura musicale, invita tutti i cittadini di Marsala e dintorni a partecipare e lasciarsi trasportare dalla magia delle note e delle emozioni.



I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Diego di Marsala (Porticella). Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di assistere a uno degli eventi musicali più attesi dell’estate marsalese, dove l’arte, la musica e la passione si incontrano sotto le stelle.