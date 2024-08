Marsala, ancora una rissa notturna in pieno centro. La nota del sindaco Grillo

Rissa (l’ennesima) tra giovani e giovanissimi nel pieno centro di Marsala.

E’ accaduto nella notte tra il 16 e il 17 Agosto. Stessa dinamica e probabilmente stessi futili motivi come accaduto in altri episodi simili. Verso l’una di notte un gruppo di ragazzi extracomunitari hanno cominciato a tirare bottiglie di vetro contro un altro gruppo di giovani che stazionava davanti ad uno dei locali della zona. Teatro dell’increscioso episodio la strada che interseca la via XI Maggio: la via Cammareri Scurti a due passi da piazza Loggia dove di solito stazionano in servizio le Forze dell’ Ordine che ieri sera non erano presenti, magari impegnati in altre realtà di Marsala.

Da quanto si apprende la rissa è durata pochi minuti e quando le Forze dell’Ordine sono giunte, i ragazzi erano già andati via.

Nel primo pomeriggio sono intervenuti con una nota diffusa dall’ufficio stampa del comune il sindaco di Marsala e la sua giunta

“Negli ultimi giorni, la nostra comunità è stata scossa da episodi di violenza nelle aree della movida, attribuiti a un gruppo di individui, tra cui alcuni sembrerebbero di origine tunisina. Questi atti stanno generando un clima di tensione e preoccupazione tra i cittadini, una situazione che non possiamo e non dobbiamo tollerare”, affermano il sindaco Massimo Grillo e gli assessori della Giunta. “La sicurezza dei nostri cittadini è e resterà la priorità assoluta di questa Amministrazione. Vi terremo costantemente aggiornati sugli sviluppi e sulle ulteriori misure che adotteremo. Nelle scorse settimane abbiamo ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’Interno che destineremo a un progetto specifico sulla sicurezza. Nelle prossime ore condivideremo questo progetto con Sua Eccellenza il Prefetto, nella speranza che possa risultare efficace nel garantire un miglior controllo del territorio. Contestualmente, tramite i servizi sociali, verificheremo se alcuni dei soggetti autori degli atti di violenza sono ospiti di centri di accoglienza per eventualmente proporne l’identificazione ed espulsione.

Desideriamo rassicurare tutti i cittadini che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della stretta collaborazione con la Questura e le Forze dell’Ordine, ha adottato tutte le possibili misure necessarie per garantire la sicurezza nel nostro territorio. La Polizia Municipale, insieme alle altre forze di sicurezza, è attiva in tutte le aree sensibili della città, con particolare attenzione alle zone della movida, per prevenire e contrastare qualsiasi forma di illegalità e di violenza. È importante sottolineare che, nonostante le difficoltà nel reperire prove concrete che possano portare ad arresti immediati, non abbasseremo la guardia. Alcuni membri di questo gruppo sono già noti alle Forze dell’Ordine, ma continuano a rappresentare una minaccia per la tranquillità della nostra comunità. Questa situazione è inaccettabile e stiamo lavorando instancabilmente per porvi fine anche con ulteriori possibili misure.

Sappiamo che la presenza di alcuni militari dell’Esercito Italiano sul nostro territorio è un deterrente importante, ma siamo consapevoli che non è sufficiente a garantire una copertura totale. Pertanto, continueremo a richiedere un maggiore supporto da parte delle Autorità competenti, affinché possano essere messe in campo ulteriori risorse e strumenti per proteggere ogni angolo della nostra città.

Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la fiducia nelle Istituzioni e a collaborare con le Forze di Polizia, segnalando qualsiasi situazione sospetta o comportamento anomalo. Qualora disponiate di immagini o video che possano essere utili, vi preghiamo di condividerli anche in maniera riservata, per aiutarci a raccogliere prove e fronteggiare questa emergenza. Le immagini già in nostro possesso si stanno rivelando preziose nel far luce su questi episodi.

Siamo pure consapevoli che la repressione rappresenta solo la modalità di intervento emergenziale, concludono il sindaco Grillo e gli Assessori. Per questo, con tutta l’Amministrazione e in particolar modo con l’Assessorato alle Politiche Sociali, stiamo lavorando per favorire l’ inclusione sociale e sviluppare un senso civico e di comunità trasversale. Marsala non merita questo degrado, Marsala non merita questa violenza, Marsala ha bisogno di essere difesa ed amata da chi la abita. I comportamenti devianti insieme ad un dilagante mancato senso civico raccontano di un malessere sociale che stiamo affrontando con senso di responsabilità mettendo in campo le nostre forze migliori in termini di difesa del territorio e di promozione educativa”.