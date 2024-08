A Trapani una donna cade da due metri sui frangiflutti

Una donna palermitana è caduta da un’altezza di due metri circa sui massi frangiflutti nel litorale vicino la piazza ex Mercato del Pesce e la sede della Questura di Trapani. Il fatto è accaduto ieri. La 33enne A. G., è stata soccorsa dalla Polizia che la stava cercando. Ci sono voluti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 per prelevarla e metterla in sicurezza, poi è stata trasportata in ospedale. Non si conosce il motivo che ha provocato la caduta, se è stata accidentale o causata da altro.