Favignana, continua all’ex stabilimento Florio il laboratorio di archeologia subacquea

Puoi assistere dal vivo alle operazioni di catalogazione degli ultimi reperti recuperati nei fondali della Battaglia delle #Egadi? O vedere da vicino la pulitura di un antico rostro romano o cartaginese?

Che tu sia un appassionato o un semplice curioso, non puoi rinunciare a una visita al laboratorio di archeologia subacquea allestito presso l’ex Stabilimento Florio nell’ambito del progetto 𝗜𝗡𝗦𝗨●𝗟𝗔𝗕, promosso dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dal Comune di #Favignana.

“L’obiettivo di questa iniziativa è di avvicinare il grande pubblico al sito della Battaglia delle Egadi, uno dei più importanti nel Mediterraneo e nel mondo”, spiega Justine Vernet, ricercatrice di Archeometria. “A differenza dell’archeologia terrestre, dove i siti sono visitabili ed è possibile apprezzare l’avanzamento dei lavori, in questo caso parliamo di un sito ad oltre cento metri di profondità nel mare che non è accessibile. Attraverso questa iniziativa annuale noi aggiorniamo il pubblico sui progressi e mostriamo i risultati raggiunti”.

Fino al 30 agosto, i visitatori avranno la possibilità di assistere a dimostrazioni delle attività post-scavo sugli ultimi reperti rinvenuti. Quattro esperte, Justine Vernet, Emilia De Palo, Angela Ciappa ed Erika Perniciaro, con la partecipazione e supervisione delle restauratrici della Soprintendenza del Mare Regione Sicilia Irene Averna e Alessandra Longo, illustreranno e mostreranno le tecniche di catalogazione, conservazione e restauro dei materiali archeologici sommersi.

Sono numerosi i turisti che hanno già visitato nei primi due giorni il laboratorio di archeologia subacquea e hanno potuto apprezzare l’importanza del lavoro svolto dagli esperti e i risultati raggiunti. Il laboratorio resterà aperto fino al prossimo 30 agosto, tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Coloro che vogliono saperne di più, possono inoltre partecipare alla conferenza bilingue in italiano e inglese, prevista per venerdì 23 agosto alle ore 17.00, nel corso della quale saranno presentati i risultati della campagna di ricerca subacquea del 2024, condotta nell’area tra Levanzo e Favignana dal consorzio formato dalla Soprintendenza del mare della Regione Siciliana, dalla Società per la Documentazione dei Siti Sommersi e dalla statunitense RPM Nautical Foundation.